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 | Onur Kaya

CHP'den kurultay hamlesi! Kongre takvimi belli oldu

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay takvimi açıklandı. İlçe ve il kongreleri takvimi sürecinin gelecek ay ilçe delegesi seçimiyle başlayacağı bildirildi. Erken seçim olması halinde ise kongre takvimine ara verilecek.

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CHP'den kurultay hamlesi! Kongre takvimi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 05:46
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 05:46

Cumhuriyet Halk Partisi’nin () 39’uncu Olağan takvimi belli oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın sistemli biçimde yok ettiği demokrasiyi, hukuk düzenini ve ekonomik refahı ayakta tutmak için mücadelesini sürdürmektedir. Her geçen gün büyüyen adalet arayışı; sokakta, Mecliste, mahkeme salonlarında ve yurttaşlarımızla tüm alanlarda kurulan temasla eyleme dönüşmekte, büyük bir toplumsal uyanışı ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına yönelik güçlü bir umut dalgasını beraberinde getirmektedir. Bu mücadele hattı her geçen gün güçlenirken, partimizin kurumsal yapısı da olağan işleyişini aksatmadan sürdürmekte; Türkiye’nin geleceğini kuracak güçlü bir siyasal ve örgütsel zemini hazırlamaktadır" denildi.

CHP'den kurultay hamlesi! Kongre takvimi belli oldu

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Olağan Kurultay sürecinin başladığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda ülkemizin yarınlarına ışık tutacak parti programı güncelleme çalışmaları; Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve partimizin tüm kurullarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmektir. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar planlı biçimde başlamış; partimiz, tüm seçim çevrelerinde halkın oyunu korumaya hazır hale gelmiştir. Yaz dönemi boyunca milletvekillerimizden oluşan heyetler de saha çalışmalarını artırarak, krizden çıkışa dair çözüm önerilerimizi yurttaşlarla paylaşmayı sürdürecektir.

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KONGRE TAKVİMİ BAŞLADI

Bununla birlikte 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partimizin olağan işleyişi gereğince ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başlamış bulunmaktadır."

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Erken seçim olması durumunda kongre takvimine ara verileceği bildirilen açıklamada, "Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir. İlçe kongreleri 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, il kongreleri ise 5 Ekim 2025 tarihinde başlayarak, 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, tüm örgütü ve kurullarıyla birlikte Türkiye’yi hukuk devleti, ve sosyal adalet temelli yarınlara taşıma kararlılığında çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

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