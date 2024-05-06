CHP'den MHP'ye sürpriz ziyaret! Özgür Özel Bahçeli ile görüşecek 

06 May 2024 18:54 - Güncelleme : 06 May 2024 19:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs'taki kritik görüşmesi sonrası Başkent'te hareketli günler yaşanıyor. Erdoğan, Özel'le görüşmesine ilişkin ilk açıklamasında "siyasette yumuşama" sinyalleri verirken Özel ise görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak yorumlamıştı.

Erdoğan ziyareti sonrasında sırasıyla DEM Parti Eş Genel Başkanları ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özel, bu görüşmelerde hem Erdoğan'a yaptığı ziyaretin gündem maddeleri hem de siyasette yeni döneme dair atılacak atımları liderlere aktarmıştı.

MHP'YE SÜRPRİZ ZİYARET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zaman zaman hedef aldığı isimlerden biri olan Özgür Özel, yarın TBMM'de Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

TGRT Haber muhabiri Zuhal Ketir'in aktardığı bilgiye göre ikilinin toplantısı grup toplantısı öncesi, saat 12.00'da gerçekleşecek.

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