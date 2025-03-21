CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Özgür Özel, parti tüzüğündeki yetkiyi kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı.

KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Buna göre CHP kurultayı 6 Nisan’da toplanacak. Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜM TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN"

"Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48. maddesinin altıncı fıkrasına dayanarak olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz. Yarın 22'si itibariyle kararımız ilan edilecek. 30 Mart'ta delege listelerinin askıya çıkarılması, 1 Nisan'da askıdan indirilmesi, itirazların değerlendirilmesidir. 6 Nisan olağanüstü kurultay günüdür. Hem CHP'ye hem Türkiye'ye hayırlı olsun. 6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz."

"KAYYUMA ÖNLEM ALDIK"

CHP lideri Özel, bu kararı olası bir kayyum atamasına önlem olarak aldıklarını anlattı. Özel, "CHP'ye kayyum atayarak pazar günkü seçimlere engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük. Bunun önüne geçmek için kurultay kararı aldık" dedi.

Özel açıklamasında “Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP’nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk’ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

CHP lideri, "Ben ve arkadaşlarım adayız" mesajını da verdi.