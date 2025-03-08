CHP'li Ahmet Kurtuluş gözaltı kararı verildil! AK Partili Bilgili'ye 'Atalım şunu dışarı' demişti

Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan olay siyasi gündeme oturdu. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş'un, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye önce mikrofonunu kapattırıp sonra “Şunu atalım dışarıya” sözleri büyük tepki topladı. İnfiale neden olan olay sonrası yetkililer harekete geçti. Kurtuluş'un sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.