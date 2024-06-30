CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı

30 Haziran 2024 00:15 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 00:17

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın temsilcileri olan M.U. ve H.D., mesai saatinin bitiminden sonra davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdular.

Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, belediye çalışanları M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

Yapılan işlemler sonrasında mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı.

BAŞKAN DA GÖZALTINDA

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı.

Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.