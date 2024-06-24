TikTok'ta küçük çocuğu istismar eden kadın gözaltına alındı!

24 Haziran 2024 15:20 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:37

TikTok'ta yayın yapan Duygu Özgül Kalebayır isimli kadının küçük çocuğa sözleri ve hareketleri büyük tepki topladı. Kuzeni olduğunu iddia ettiği çocuğu canlı yayında istismar eden kadın sosyal medyada gündeme oturdu.

Genç kadın "Ben dudak seviyorum" diyerek küçük bir çocuğu zorla dudaklarından öptürdü. Tepki gören kadın kendisini "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" sözleriyle savundu.

Duygu Özgül Kalebayır'ın Nevşehir'de yaşadığı ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 'cinsel istismar suçundan' gözaltına alındığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir.

Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir.

Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir.