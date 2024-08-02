CHP'de yine akraba torpili! Erdal Beşikçioğlu’ndan amcaoğluna akraba ataması

02 Ağustos 2024 12:08 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:11

Yerle seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde art arda yaşanan akraba-eş-dost atamaları yine gündeme geldi. CHP lideri Özgür Özel'in belediyelere 'torpil' uyarısına rağmen yeni bir 'akraba ataması' daha ortaya çıktı.

BİR AKRABA ATAMASI DA ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN

Son akraba atamasını yapan isim ise oyunculuktan siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu oldu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu ve amcasının oğlu olan Gökhan Beşikçioğlu'nu göreve getirdiği öğrenildi. Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı bu atama tepkilere neden oldu.

Etimesgut Belediyesi’nden dağıtım yerlerine gönderilen resmi belgede şu ifadelere yer verildi:

“Tesislerimizde farklı müdürlüklerimiz tarafından verilen hizmetler sırasında yetki karmaşası ve eşgüdüm eksikliği nedeniyle hizmette aksamalar meydana geldiği gözlenmiştir söz konusu aksaklıkların giderilmesi amacıyla tesislerin temizlik bakım onarım güvenlik ve idari işleri ile her türlü aksaklıkların giderilmesinden sorumlu bir koordinatörün her tesiste bir tesis sorumlusunun görevlendirilmesine karar verilmiştir"