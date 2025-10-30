Menü Kapat
CHP'li belediyelerde bir skandal daha! Sahte raporla hastane satmışlar

CHP'li belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ederken her gün yeni bir skandal daha patlak veriyor. Son olarak Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, şoke eden detaylar ortaya çıktı. CHP'li Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeki 651 milyon lira değere sahip Özel Etiler Hastanesi'nin, sahte değerleme raporu düzenlenerek Aktaş'a 470 milyon liraya satıldığı ortaya çıktı. hastanenin, değerinin çok daha altında satılması sonucunda yaklaşık 180 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Türkiye'nin uzun süredir gündemdeki yerini koruyan 'deki , ve skandallarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmayı sürdürüyor. eski başkan Rıza Akpolat, iş adamı 'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklandı. Soruşturmayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Vurgunun adresi bu kez Özel Etiler Hastanesi oldu.

CHP'li belediyelerde bir skandal daha! Sahte raporla hastane satmışlar

BELTAŞ SAHTE RAPOR DÜZENLEDİ

Özel Etiler Hastanesi'nin, 26 Temmuz 2024 tarihinde Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değeri 323 milyon 544 bin TL olarak gösterildi, açık artırmada ise hastane bu rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilmek amacıyla 470 milyon 760 bin TL karşılığında Aktaş'a ait Elif LPG isimli şirkete satıldı.

CHP'li belediyelerde bir skandal daha! Sahte raporla hastane satmışlar

BELTAŞ SAHTE RAPOR DÜZENLEDİ

Hastane satışını şüpheli bularak inceleme başlatan Savcılık, hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu tespit etti, hastanenin gerçek değerinden 180 milyon TL daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı belirlendi.

Ayrıca Beltaş tarafından düzenlenen ve hastanenin değerini 323 milyon TL olarak gösteren değerleme raporunun sahte olduğu ortaya çıktı.

CHP'li belediyelerde bir skandal daha! Sahte raporla hastane satmışlar

Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beltaş'a ödediği 470 milyon TL'nin 70 milyon lirası Beltaş uhdesinde kalırken, geri kalan 400 milyon TL ise CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin kasasına girdi. Belediye ise daha sonra 400 milyon TL'yi, ihalelerden alamadığı hakkediş ödemelerini yatırmak üzere Aktaş'a ödedi.

