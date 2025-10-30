CHP'li belediyelerde bir skandal daha! Sahte raporla hastane satmışlar

Türkiye'nin uzun süredir gündemdeki yerini koruyan CHP'deki yolsuzluk, casusluk ve rüşvet skandallarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmayı sürdürüyor. Beşiktaş Belediyesi eski başkan Rıza Akpolat, iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklandı. Soruşturmayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Vurgunun adresi bu kez Özel Etiler Hastanesi oldu.

BELTAŞ SAHTE RAPOR DÜZENLEDİ

Özel Etiler Hastanesi'nin, 26 Temmuz 2024 tarihinde Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değeri 323 milyon 544 bin TL olarak gösterildi, açık artırmada ise hastane bu rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilmek amacıyla 470 milyon 760 bin TL karşılığında Aktaş'a ait Elif LPG isimli şirkete satıldı.

Hastane satışını şüpheli bularak inceleme başlatan Savcılık, hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu tespit etti, hastanenin gerçek değerinden 180 milyon TL daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı belirlendi.

Ayrıca Beltaş tarafından düzenlenen ve hastanenin değerini 323 milyon TL olarak gösteren değerleme raporunun sahte olduğu ortaya çıktı.

Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beltaş'a ödediği 470 milyon TL'nin 70 milyon lirası Beltaş uhdesinde kalırken, geri kalan 400 milyon TL ise CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin kasasına girdi. Belediye ise daha sonra 400 milyon TL'yi, ihalelerden alamadığı hakkediş ödemelerini yatırmak üzere Aktaş'a ödedi.