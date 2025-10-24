Eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen'e yolsuzluktan 23 yıl hapis cezası

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Gelendost Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ve 20'den fazla sanığın yargılandığı davada, İYİ Parti'den seçildikten sonra 20 Ocak 2025 tarihinde partisinden istifa edip bağımsız olarak görevine devam eden eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen ağır cezalara çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Mustafa Özmen'i "zimmet", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından suçlu buldu. Buna göre zimmet suçundan 10 yıl, rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, irtikap suçundan 6 yıl 3 ay ve ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Özmen'e toplamda 23 yıl 11 ay 15 gün olarak uygulandı. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 79 bin 900 TL'nin hazineye aktarılmasına hükmedildi.

DİĞER SANIKLARIN CEZALARI DA AÇIKLANDI

Davada yargılanan diğer sanıklardan M. D., zimmet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. Y. Y.'a 2 yıl 1 ay, M. T. 2 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası verildi. T. K., A. Ç. ve Ü.S.'ye verilen 9 ila 15 ay arası hapis cezaları, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kapsamında ertelendi. Bu sanıklar 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulacak.

BERAAT EDENLER

Delil yetersizliği nedeniyle eski başkanın babası ve annesi ile A.T. zimmet suçlamasından, U.S. ise ihaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat etti. Ayrıca tutuklanan Başkan Mustafa Özmen de "soruşturma gizliliğini ihlal" ve "delil karartma" suçlarından beraat etti.

DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ VE YARDIM SUÇLARI

S.K., H.B., B.U., H.H. B. ve K.S. zimmete yardım suçundan beraat ederken, "suçu bildirmemek" suçundan her birine 5 ay hapis cezası verildi. Bu cezalar Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında ertelendi. H.B. ve E.Ö.'ye "delil gizleme" suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Bunlara da (HAGB) kapsamında cezaları ertelendi.

İHBARCILAR CEZA ALMADI

Rüşvet suçlaması yöneltilen A. E. ve S. Y., suçu önceden ihbar ettikleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

DELİL VE EMANET KARARLARI

Dosyada yer alan USB bellekler, hard diskler, ihale dosyaları, ses kayıtları ve belediye belgeleri delil olarak saklanacak. Bazı encümen kararları ve ruhsat dosyaları, karar kesinleştikten sonra ilgili kurumlara iade edilecek. Ayrıca dava kapsamında el konulan hediyelik eşyaların (çaydanlık ve fincan takımları) Gelendost Belediyesi'ne iadesine karar verildi. Mahkeme, sanıkların çoğu hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, M.D.'nin yurt dışı yasağının devamına hükmetti. Karar, istinaf yolu açık olmak üzere açıklandı.