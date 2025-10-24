Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen'e yolsuzluktan 23 yıl hapis cezası

Isparta'nın Gelendost Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı. Eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından ceza indirimleri düşüldükten sonra toplam 23 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anne ve babası ise beraat etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 19:23

Isparta'nın ilçesinde, Gelendost Belediyesi'nde yaşanan iddialarına ilişkin açılan davada kararını açıkladı.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ve 20'den fazla sanığın yargılandığı davada, İYİ Parti'den seçildikten sonra 20 Ocak 2025 tarihinde partisinden istifa edip bağımsız olarak görevine devam eden eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen ağır cezalara çarptırıldı.

Eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen'e yolsuzluktan 23 yıl hapis cezası

Mahkeme, sanık Mustafa Özmen'i "zimmet", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından suçlu buldu. Buna göre zimmet suçundan 10 yıl, rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, irtikap suçundan 6 yıl 3 ay ve ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Özmen'e toplamda 23 yıl 11 ay 15 gün olarak uygulandı. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 79 bin 900 TL'nin hazineye aktarılmasına hükmedildi.

DİĞER SANIKLARIN CEZALARI DA AÇIKLANDI

Davada yargılanan diğer sanıklardan M. D., zimmet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. Y. Y.'a 2 yıl 1 ay, M. T. 2 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası verildi. T. K., A. Ç. ve Ü.S.'ye verilen 9 ila 15 ay arası hapis cezaları, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kapsamında ertelendi. Bu sanıklar 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulacak.

Eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen'e yolsuzluktan 23 yıl hapis cezası

BERAAT EDENLER

Delil yetersizliği nedeniyle eski başkanın babası ve annesi ile A.T. zimmet suçlamasından, U.S. ise ihaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat etti. Ayrıca tutuklanan Başkan Mustafa Özmen de "soruşturma gizliliğini ihlal" ve "delil karartma" suçlarından beraat etti.

DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ VE YARDIM SUÇLARI

S.K., H.B., B.U., H.H. B. ve K.S. zimmete yardım suçundan beraat ederken, "suçu bildirmemek" suçundan her birine 5 ay hapis cezası verildi. Bu cezalar Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında ertelendi. H.B. ve E.Ö.'ye "delil gizleme" suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Bunlara da (HAGB) kapsamında cezaları ertelendi.

Eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen'e yolsuzluktan 23 yıl hapis cezası

İHBARCILAR CEZA ALMADI

Rüşvet suçlaması yöneltilen A. E. ve S. Y., suçu önceden ihbar ettikleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

DELİL VE EMANET KARARLARI

Dosyada yer alan USB bellekler, hard diskler, ihale dosyaları, ses kayıtları ve belediye belgeleri delil olarak saklanacak. Bazı encümen kararları ve ruhsat dosyaları, karar kesinleştikten sonra ilgili kurumlara iade edilecek. Ayrıca dava kapsamında el konulan hediyelik eşyaların (çaydanlık ve fincan takımları) Gelendost Belediyesi'ne iadesine karar verildi. Mahkeme, sanıkların çoğu hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, M.D.'nin yurt dışı yasağının devamına hükmetti. Karar, istinaf yolu açık olmak üzere açıklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB soruşturmasında yeni gelişme! İfade için emniyete geldiler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel kalem müdürü isim isim liste verdi! CHP'de bomba rüşvet itirafı
ETİKETLER
#İsparta
#mahkeme
#yolsuzluk
#yalvaç
#Gelendost
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.