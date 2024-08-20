CHP'li belediyenin borcu başına bela açtı! Makam odası haczedildi

20 Ağustos 2024 20:45 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:48

MTV ikinci taksit ödemeleri için son gün geliyor! Kaçıranlara gecikme faizi ve haciz var

MTV ikinci taksit ödemeleri için son gün geliyor! Kaçıranlara gecikme faizi ve haciz var

Antalya Döşemealtı Belediyesi'ni yöneten CHP'li Menderes Dal'ın başkanlığındaki belediyenin, 70 milyon lira bedelle hizmet aldığı bir firma, faiziyle birlikte yaklaşık 100 milyon liraya ulaşan alacağını tahsil edemediğini iddia ederek icra takibi başlattı.

Başvurunun ardından, ilgili icra dairesi firmanın alacağını temin etmek amacıyla Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilmesine onay verdi.

İCRA MEMURLARI MAKAM ODASINDA İŞLEM YAPTI

Bu kararla birlikte harekete geçen firmanın avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına giderek Başkan Menderes Dal'ın makam odasındaki koltuk, masa, bilgisayar, oturma grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeleri kayıt altına aldı.

Kayıt altına alınan hacizli eşyalar nakliye firması tarafından toplanarak yediemin deposuna bırakıldı.

"BİZE ÖDEME PLANI SUNULMADI"

Alacaklı firmanın avukatları, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." denildi.