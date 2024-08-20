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CHP'li belediyenin borcu başına bela açtı! Makam odası haczedildi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 20:45 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:48
CHP&#039;li belediyenin borcu başına bela açtı! Makam odası haczedildi

CHP'li Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'a ait makam odası yaklaşık 100 milyon liralık borç sebebiyle haczedildi. Alacaklı firma, belediyenin kendisine ödeme planı sunmadığı iddia etti. 

Antalya Döşemealtı Belediyesi'ni yöneten CHP'li Menderes Dal'ın başkanlığındaki belediyenin, 70 milyon lira bedelle hizmet aldığı bir firma, faiziyle birlikte yaklaşık 100 milyon liraya ulaşan alacağını tahsil edemediğini iddia ederek icra takibi başlattı.

Başvurunun ardından, ilgili icra dairesi firmanın alacağını temin etmek amacıyla Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilmesine onay verdi.

CHP'li belediyenin borcu başına bela açtı! Makam odası haczedildi - 1. Resim

İCRA MEMURLARI MAKAM ODASINDA İŞLEM YAPTI

Bu kararla birlikte harekete geçen firmanın avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına giderek Başkan Menderes Dal'ın makam odasındaki koltuk, masa, bilgisayar, oturma grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeleri kayıt altına aldı.

Kayıt altına alınan hacizli eşyalar nakliye firması tarafından toplanarak yediemin deposuna bırakıldı.

CHP'li belediyenin borcu başına bela açtı! Makam odası haczedildi - 2. Resim

"BİZE ÖDEME PLANI SUNULMADI"

Alacaklı firmanın avukatları, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." denildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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