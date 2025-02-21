CHP'li Dursun Çiçek'ten sürpriz karar: Adaylık yarışından çekildi! Sebebi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim takvimi işliyor. Aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Başvuru süresinin dolmasına saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Adaylığını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek yarıştan çekildiğini duyurdu.

EN AZ 20 VEKİLİN İMZASI GEREKİYOR

Başvuru yapmak için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sayının birkaç katına ulaştı.

ÇEKİLME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU RESMEN ADAY

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün öğleden sonra avukatı aracılığıyla aday adaylığı başvurusunu resmen yaptı.