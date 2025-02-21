CHP'li Dursun Çiçek'ten sürpriz karar: Adaylık yarışından çekildi! Sebebi belli oldu

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini yarıda bıraktı. Çiçek, yarıştan çekilme sebebini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim takvimi işliyor. Aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Başvuru süresinin dolmasına saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Adaylığını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek yarıştan çekildiğini duyurdu.
Başvuru yapmak için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sayının birkaç katına ulaştı.
Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün öğleden sonra avukatı aracılığıyla aday adaylığı başvurusunu resmen yaptı.