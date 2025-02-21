Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

CHP'li Dursun Çiçek'ten sürpriz karar: Adaylık yarışından çekildi! Sebebi belli oldu

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini yarıda bıraktı. Çiçek, yarıştan çekilme sebebini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'li Dursun Çiçek'ten sürpriz karar: Adaylık yarışından çekildi! Sebebi belli oldu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 16:19

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim takvimi işliyor. Aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Başvuru süresinin dolmasına saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Adaylığını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek yarıştan çekildiğini duyurdu.

EN AZ 20 VEKİLİN İMZASI GEREKİYOR

Başvuru yapmak için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sayının birkaç katına ulaştı.

ÇEKİLME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU RESMEN ADAY

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün öğleden sonra avukatı aracılığıyla aday adaylığı başvurusunu resmen yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu, CHP’deki ön seçim için başvuru yaptı
Özgür Özel'den ön seçim mesajı! Ekrem İmamoğlu'nun topladığı imza sayısını açıkladı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.