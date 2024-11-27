CHP'li Mustafa Adıgüzel'den 'teğmen' tehdidi! 'Bütün yapıyı yargılayacağız'
Teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yemin töreni gündemdeki yerini koruyor. Muhalif kesimde gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. CHP'li Mustafa Adıgüzel tehditler savurarak "Bu çocukları disipline sevk eden bütün yapıyı yargılayacağız" ifadelerini kullandı. Adıgüzel'in açıklamalarına tepki yağdı.
Teğmenlerin gerçekleştirdiği kılıçlı yeminin yankıları sürüyor. Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.
Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıç çekip yemin içtirmişti. Ebru Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Eroğlu'nun disipline sevkinin tebliğ edilmesi sonrası, muhalefet kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor.
TEHDİTLER SAVURDU
Sözcü TV'de bir canlı yayına katılan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, teğmenlere başlatılan disiplin soruşturması üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'na tehditler savurdu. Sözcü TV yayınında 'Askere düşmanlık' yapıldığını öne süren Adıgüzel, "Bu çocukları disipline sevk eden bütün yapıyı yargılayacağız." dedi.