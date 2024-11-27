CHP'li Mustafa Adıgüzel'den 'teğmen' tehdidi! 'Bütün yapıyı yargılayacağız'

27 Kasım 2024 10:47 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:11

Teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yemin töreni gündemdeki yerini koruyor. Muhalif kesimde gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. CHP'li Mustafa Adıgüzel tehditler savurarak "Bu çocukları disipline sevk eden bütün yapıyı yargılayacağız" ifadelerini kullandı. Adıgüzel'in açıklamalarına tepki yağdı.