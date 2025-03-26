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 | Mutluhan Yıldız

CHP'nin boykotuna Fahrettin Altun'dan tepki: Nefret söylemine artık son verin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı boykot çağrısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Altun, 'boykot' çağrısının ülke huzurunu bozduğunu belirtirken, "Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın. Şu nefret söylemine artık son verin" dedi.

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KAYNAK:
Mutluhan Yildiz
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 00:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı boykot kampanyasına hükümet kanadından tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, markalara yönelik boykot çağrılarına sert sözlerle tepki gösterdi. Altun, söz konusu açıklamaların toplumsal kutuplaşmayı artırmaya yönelik başarısız bir siyaset mühendisliği girişimi olduğunu belirtti.

CHP’nin Türkiye’nin sosyolojik gerçekliğini okuyamadığını vurgulayan Altun, bu girişimlerin toplumda ayrımcılığı ve faşizmi körükleme çabası olduğunu öne sürdü.

Fahrettin Altun: Türkiye, sokağa teslim olmayacak - Zonguldak Haberleri

İşte Altun'un o paylaşımı:

"Ana muhalefet" genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde “boykot” çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir.

Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir.

"MUHALİF MEDYAYA SÖZ ETTİĞİNİZİ DUYMADIK"

Türkiye sosyolojisini okuyamadığını bu girişimle bir kez daha kanıtlamış olan CHP siyaseti, ülkemizde ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan bir kez daha başarısız bir performans ortaya koymuştur.

Ayrıca belirtmek isterim ki “bizi görmüyorlar” diye devletimizin güzide kurumlarından TRT’ye, yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saldıranların bir gün olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya söz söylediklerine şahit olmadık.

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"NEFRET SÖYLEMİNE SON VERİN"

Kendilerine samimi birkaç öneride bulunmak isteriz:

Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın. Şu nefret söylemine artık son verin. Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun. Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak, bu güzel ülke için, bu aziz millet için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz. Bizden söylemesi.

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