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 | Baran Aksoy

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Ankette dikkat çeken sonuç: Aradaki fark oldukça fazla

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı sonrası tartışmalar sürüyor. Süreç devam ederken dikkat çeken bir anket çalışmasına imza atıldı. Ankette katılımcılara; "Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonucu ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Ankette dikkat çeken sonuç: Aradaki fark oldukça fazla
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 10:57

CHP’de aday belirleme sürecine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Adayın ön seçimle belirleneceği duyurulurken, dikkat çeken bir anket yapıldı.

CHP'nin göstereceği aday kamuoyunda oldukça merak ediliyor. Konuya ilişkin yapılan anketler de yakından takip ediliyor. Asal Araştırma’nın şubat ayında 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMASINI İSTERSİNİZ?

Ankette katılımcılara, "Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. İşte katılımcıların verdiği cevaba göre oluşan dağılım;

  • Mansur Yavaş yüzde 31.7
  • Ekrem İmamoğlu yüzde 24.4
  • Özgür Özel yüzde 4.0
  • Başka biri yüzde 6.3
  • Hiçbiri yüzde 8.1
  • Fikrim yok/Cevap yok yüzde 25.5

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