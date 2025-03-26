CHP kurultayına tedbir talebine ret

Son dakika haberi: CHP eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yaptığı CHP'nin 6 Nisan’daki olağanüstü kurultay kararının iptaline ilişkin başvuru, 31. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.
Kararda, "Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.