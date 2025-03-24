Lütfü Savaş'tan CHP'deki olağanüstü kurultay için iptal başvurusu

Son dakika haberi: Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla hareketli günler yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partiden ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için harekete geçti.

İMAMOĞLU GÖZALTINDAYKEN KURULTAY KARARI ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde İBB'ye kayyum atanmasının önüne geçmek için olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını açıklamıştı. "Bu hafta içinde biz başvuru yapmasaydık bugün mesai bitimine doğru bir kayyım ataması yapılarak bizim ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı" diyen Özgür Özel, kurultay kararıyla bu planın önünü kestiklerini belirtti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARINA İTİRAZ

Ancak CHP'de kritik bir gelişme yaşandı. Aralarında 11 Aralık 2024'te CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da olduğu 3 kişi, mahkemeye başvurarak olağanüstü kurultay kararının iptalini istedi.

38. OLAĞAN KURULTAYIN DA İPTALİNİ İSTEMİŞTİ

Öte yandan Lütfü Savaş, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanlığına seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın da iptali için başvuruda bulunmuştu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan Lütfü Savaş'ın başvuru dilekçesinde "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatılmıştı.