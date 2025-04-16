CHP'ye kayyum atanacak mı? Çok konuşulan iddialara açıklama geldi

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, ortalığı karıştıran bir iddia ortaya attı. CHP'nin kurultayının iptal edileceğini ve yerine kayyum atanacağını iddia etti. Kütahyalı'nın paylaşımına jet hızıyla soruşturma başlatılırken, yetkili kaynaklardan yalanlama geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" yönündeki iddialarıyla gündem olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında harekete geçti.

Başsavcılık, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı da Kütahyalı'yı yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İDDİALAR MANİPÜLASYONDUR'

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir.

Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır.

Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır.

Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1912581658168996279

FAHRETTİN ALTUN: MİLLİ MENFAATLERİMİZ ZARAR GÖRMEMELİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayatımıza da zarar verebilmektedir.

Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır.

Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır.

Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır.

Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir."

https://x.com/fahrettinaltun/status/1912593420826390630?s=48&t=12hGpPX8_C5sWZhef3L4sQ