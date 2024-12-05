CHP'ye şok! Belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye katıldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrindeyim"

05 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:02

Gaziantep'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katılan Güzel, eski partisinden destek göremediğini söyleyip çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Yerel seçimin ardından siyasi partilerdeki istifalar ve değişimler sürüyor. Bir istifa haberi de Gaziantep​'ten geldi. Gaziantep'e bağlı Karkamış​ ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP​'den istifa ederek AK Parti​'ye katıldı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Güzel'in açıklamasında çok dikkat çeken ifadeler kullandı. Partisinden destek alamdığını belirten Güzel, CHP'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

CHP'Yİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Güzel açıklamasında ilçesinin menfaati için siyasi hayatına AK Parti'de devam etme kararı aldığını duyurdu. Güzel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"DESTEK GÖRMEDİK"

31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

"ERDOĞAN'IN EMRİNDE AK PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİM"

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

"TAMAMEN İLÇEMİZİN MEFAATİ"

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim"