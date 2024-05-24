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CHP'yi şoka sokan ölüm! Başkan adayı evinde ölü bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 17:22 - Güncelleme : 24 May 2024 17:24
CHP&#039;yi şoka sokan ölüm! Başkan adayı evinde ölü bulundu

Geçtiğimiz yıl CHP Kocaeli İl Başkan Adayı olan Uğraş Çiftçi, evinde ölü bulundu. Çiftçi'nin iple asılı halde bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Uğraş Çiftçi, evinde iple asılı halde bulundu. Çiftçi'yi o halde görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER EVDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Adrese gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftçi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Çiftçi'nin intihar ettiği ihtimali üzerine duruluyor.

CHP'yi şoka sokan ölüm! Başkan adayı evinde ölü bulundu - 1. Resim

CHP KOCAELİ İL BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Makine mühendisi olan Uğraş Çiftçi, 30 Eylül 2023'de gerçekleştirilen olağan il kongresinde CHP Kocaeli İl Başkanlığına aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Çiftçi'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

CHP'yi şoka sokan ölüm! Başkan adayı evinde ölü bulundu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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