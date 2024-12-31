Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını değerlendirdi! Hizmet ve projeleri tek tek sıraladı: Gece gündüz demeden çalıştık

31 Aralık 2024 10:16 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:35

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, yapılan önemli icraatları sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ve Filistin diplomasisi! BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ve Filistin diplomasisi! BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "2024teNeYaptık" etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Erdoğan​ paylaşımında, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık" ifadelerini kullandı.

2025 yılına girerek yapılan hizmetleri hatırlatarak özetleyen Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık.

496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak olan Yeni GAP Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık.

Mal ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 17,6 milyar liraya çıkardık.

Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.

Millî otomobilimiz Togg’un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg’umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz.

Ayder’imizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi’ni tamamladık.

81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.

Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD’ı 81 vilayetimize yaydık.

50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay, 10 zekâ gücü atölyesi kurduk.

Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın üretimini tamamladık. Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.

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