Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günde üç ülke ziyaret edecek! Program belli oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

