Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ile yeni AK Parti il başkanları atadı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ağustos 2024 23:43 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 23:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş teşkilatlarına yeni il başkanları atadı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.
Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı