Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Komisyonda yer alacak İsimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada 10 kişiden oluşan bir anayasa komisyonu kurulacağını duyurmuştu. Komisyonda yer alacak isimler belli oldu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yeni anayasa çalışmalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulunmuştu.

"BU MİLLETİ MUTLAKA KURTARACAĞIZ"

Sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerinin ortadan kaldırıldığını belirten Erdoğan, "İnşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı. Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirdiğini de söyleyen Erdoğan, "Darbe anayasası utancından bu milleti mutlaka kurtaracağız" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN TALİMATI BİZZAT VERDİ

MKYK’da alınan karara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kişiden oluşan bir anayasa komisyonu kurulması talimatı verdiği ortaya çıktı.

KOMİSYONDA KİMLER OLACAK?

Komisyon başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un da yer alacağı ifade ediliyor.