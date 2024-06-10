Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin çarpıcı kulis: AK Parti'ye geçecekler

10 Haziran 2024 09:20 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:22

İYİ Parti Genel Başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na kaptıran Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları devam ediyor.

Görüşme talebinin Akşener’den geldiği iddia edilirken yeni anayasa konusunda da destek vereceğini öne sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre; "İYİ Parti, Akşener’den büyüktür” yorumu yapan parti kurmayları İYİ Parti’nin anayasa konusundaki tavrının net olduğunu aktardı.

BAZI İYİ PARTİ VEKİLLER AK PARTİ'YE GEÇECEK

Görüşme sonrası Akşener’e yakın bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialar da parti kulislerinde konuşulanlar arasında yer aldı.

İPLER İLERLEYEN GÜNLERDE DAHA DA GERİLECEK

İYİ Parti'de üst düzey bir yetkili ise AK Parti'ye geçecek isimlerden birinin Burak Akburak olacağını iddia etti. Partililer, ayrıca Akşener’le İYİ Parti arasındaki iplerin ilerleyen günlerde daha da gerileceğini ifade etti.