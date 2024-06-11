Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'u kabul etti
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
11 Haziran 2024 21:50 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 21:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: tgrthaber.com