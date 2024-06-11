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Komşuda deprem! Türkiye'de hissedildi

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
11 Haziran 2024 21:17 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 22:38
Komşuda deprem! Türkiye&#039;de hissedildi

Son dakika haberi... Yunanistan'da 4.2 ve 4.3 büyüklüklerinde 2 ayrı deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem, Türkiye'de de hissedildi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Evritania olarak açıkladı.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 derinliğini ise 5.5 kilometre olarak duyurdu. Deprem Çanakkale başta olmak üzere çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

PEŞ PEŞE SALLANDI

22.10 sıralarında Achaea eyaletinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com
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