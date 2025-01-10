Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu açılışını yaptı! 2 saatlik yol 55 dakika olacak

10 Ocak 2025 16:55 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:23

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da düzenlenen törenle Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışı yaptı. Erdoğan, bu projeyle 2 saat süren yolculuk süresinin 55 dakikaya ineceğini açıkladı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor.

"TURİZM GELİRLERİNİ DE ARTIRACAK"

Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir. Yol demek bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyon demektir. Aynı durum Aydın-Denizli Otoyolu için de geçerlidir. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik belgelerinde daha fazla zaman geçirmelerine imkan veren bu durum turizm gelirlerini de artıracaktır. Tarihi bir projenin açılışını burada gerçekleştiriyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

Ulaştırma yatırımlarını eleştirenlere iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda vizyon farkı var. Biz 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihimizin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. 1714 km olan otoyol ağımızı 3 bin 86 kilometreye ulaştırdık. Aydın-Denizli Otoyolu'nun şehirlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."