Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Zirvede Abdullah Öcalan detayı dikkat çekti

10 Ocak 2025 12:49 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:14

DEM Parti'nin İmralı heyetinin Meclis'teki siyasi partileri ziyaretinin ardından dün Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin perde arkasında konuşulanlar sızdı. 'Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu toplantıdaki 'Öcalan' detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve İmralı heyetinin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dün Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yılın ilk görüşmesini dün gerçekleştirdi. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen zirvenin perde arkasında konuşulanlar ortaya çıktı.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEBRİK

Her sene yılın ocak ayında bir araya gelen iki lider, bu yıl da geleneği bozmadı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyarette 1 Ocak’ta 77 yaşına giren Devlet Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ettiği öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TARİHİ SÜREÇ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos’ta ‘İç cephemizi sağlam tutalım’ mesajının ardından, Devlet Bahçeli, TBMM’de tarihî İmralı çağrısı ile yeni bir süreç başlatmıştı. Süreç kapsamında DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra, Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti.

ZİRVEDE 'ÖCALAN' DETAYI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Erdoğan-Bahçeli zirvesinde, bu görüşmeler masaya yatırılırken ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yol haritası ele alındı. Ayrıca PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı, ev hapsi gibi formüller konuşuldu.