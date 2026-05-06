Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir lideri Tebbun’u karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret için gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u uçaktan inişinde karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Tebbun havalimanında bir süre görüştü.