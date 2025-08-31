Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle geldiği Çin’in Tianjin şehrindeki temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Liderlerin görüşmesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Çin arasındaki ekonomik iş birliği ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

AKŞAM YEMEĞİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilerleyen saatlerde diğer ülkelerin devlet başkanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve sonrasında Çin Devlet Başkanı ve eşinin, zirve katılımcıları onuruna vereceği akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.