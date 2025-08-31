Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan People's Daily'e makale: Dünya tarihte görülmemiş krizle karşı karşıya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, People's Daily'e özel makale yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in yaptığı zulme tepki gösterdi. Ayrıca Erdoğan, ''Dünyamız tarihinde görmediği krizlerle karşılaşıyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan People's Daily'e makale: Dünya tarihte görülmemiş krizle karşı karşıya
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 11:58

, ’in önde gelen yayın kuruluşlarından People’s Daily’de “ ve Adalet İçin Ortak Yol” konulu makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyamız tarihinde görmediği krizlerle karşılaşıyor. Savaşın kazananı, adil barışın kaybedeni olmaz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan People's Daily'e makale: Dünya tarihte görülmemiş krizle karşı karşıya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makale şu şekilde:

"Türkiye, tarih boyunca köprüler kuran ve medeniyetleri yan yana getiren bir ülke olmuştur. Dış politikamızın temelinde güven tesis etmek, iletişim kanallarını açık tutmak ve krizleri çözme kararlılığını göstermek yatmaktadır. Bu anlayışla hem bölgemizin hem de küresel toplumun istikrarına önemli katkılar sunuyor; barışın, istikrarın ve diyaloğun egemen olması için yoğun gayret gösteriyoruz.

''BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ''

örneğinde olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği küresel krizlerin etkilerini azaltmak için pratik çözümler geliştirdik. Girişim sayesinde dünya genelinde milyonlarca insanın gıda güvenliği teminat altına alındı. Tarafları Antalya ve İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız barış görüşmelerinde bir araya getirerek hem diplomasi trafiğini sürdürdük hem de insani koridorların açılmasını sağladık. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarında da kritik rol üstlendik. Son olarak Temmuz 2025’te İstanbul’da yeniden başlayan barış görüşmelerine ev sahipliği yaparak sürece katkımızı artırdık. “Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz” düsturuyla barış diplomasimizi sabırla devam ettiriyoruz.

Öte yandan dünyamız bugün tarihin görmediği kadar çok ve karmaşık krizlerle sarsılıyor. Mevcut uluslararası sistem, maalesef bu krizlerin üstesinden gelmekte ve masumların haklarını korumakta yetersiz kalıyor. Gazze’de yaşananlar, İsrail’in gerçekleştirdiği işgal ve katliam bu gerçeğin en çarpıcı örneklerinden biridir. Gazze konusunda Türkiye’nin tavrı nettir; çünkü siyasetimizin merkezinde insan ve insan hakları vardır. Sivil halkın güvenliği, insani yardımlara kesintisiz erişim ve kalıcı bir ateşkes için yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor. Bir yandan sahada ihtiyaç sahiplerinin elinden tutarken diğer yandan diplomasi ile ateşkesin hayata geçirilmesi ve masum sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması için çalışıyoruz. Filistin meselesinde kalıcı barışın teminatı bizce açıktır; 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olacak tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti inşa edilmelidir. Filistin Devleti’nin inşası tüm bölgenin kalıcı barışı için hayati önemdedir.

KÜRESEL İSTİKRAR

Bölgesel barış için atılan adımlar çok cepheli olmalıdır. Ekonomik bağlantılar, altyapı projeleri, enerji iş birlikleri ve kültürel değişim güveni pekiştiren kurumsal unsurlardır. Türkiye farklı coğrafyalarda yürüttüğü projelerle küresel istikrarı güçlendiren insani yardım kapasitesini artıran ve çok taraflı platformlarda çözüm üreten bir aktör olmayı sürdürecektir.

31 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihlerinde Çin’in kadim şehirlerinden Tianjin’de düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Türkiye için bölgesel ve küresel meselelerde görüşlerini paylaşmak açısından önemli bir platform olacaktır. Ülkemiz, Diyalog Ortağı sıfatıyla bu zirvede yer alırken bölgesel barış, kalkınma, güvenlik ve iktisadi meselelerin yanı sıra uluslararası ilişkilerde adaletin, hakkaniyetin ve küresel düzenin daha kapsayıcı bir anlayışla yeniden şekillendirilmesinin gerekliliğini gündeme getirmeyi, asli bir sorumluluk olarak görmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan People's Daily'e makale: Dünya tarihte görülmemiş krizle karşı karşıya

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti, güçlü devlet gelenekleri, kalkınma yolundaki kararlı tutumları ve büyüyen ekonomileriyle Asya kıtasının doğu batı ucundaki iki kadim medeniyetin temsilcileridir. Halklarımız arasındaki münasebetlerin geçmişi binlerce yıl ötesine gidiyor. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 1971 yılında diplomatik bağların kurulmasından itibaren kapsamlı siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel ilişkiler istikrarlı bir gelişme kaydetmiştir. Bu köklü ve yakın iş birliğinin, karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde ilerletilmesine büyük önem veriyoruz.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi marjında Çin’e gerçekleştireceğim ziyaretim sırasında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi ile görüşeceğim. Bu görüşmenin öncelikle aramızdaki güvenin pekiştirilmesine ve ikili ilişkilerimizin derinleştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Türkiye olarak geçmişten aldığımız güç ve tecrübeyle bugünü şekillendiriyor; yarını ise barış, güven ve iş birliği temeli üzerinde inşa ediyoruz. Attığımız her adım bölgemizden başlayarak dünyaya yeni ufuklar açmaktadır. “Tuhaf zamanlardan geçerken” güven tesis etme, diyalog kanallarını açık tutma ve krizleri çözme iradesiyle sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz. Çin Halk Cumhuriyeti’nin öncü bir aktörü olduğu uluslararası toplumun da ortak vicdan ve müşterek çıkarlar etrafında birleşmesinin daha adil ve müreffeh bir dünyanın kapısını açacağına inanıyoruz."

