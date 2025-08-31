Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin şehrine geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 09:40

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, 'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere 'in Tianjin şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu

Tianjin Havalimanı'nda tören eşliğinde Çinli yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilerleyen saatlerde çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu

Erdoğan'ın ardından Çin Devlet Başkanı ile eşi tarafından katılımcıları onuruna verilecek olan akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş oturumunun ise yarın zirvenin ikinci gününde yer alması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu

Xİ JİNPİNG'İN ŞEREF KONUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gittiği Tianjin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi için Çin'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar çalışacağız
ETİKETLER
#çin
#recep tayyip erdoğan
#şanghay işbirliği örgütü
#xi jinping
#zirve
#Tianjin
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.