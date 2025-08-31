Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin çıkarması: ŞİÖ Zirvesi'nde şeref konuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin şehrine geldi.

Tianjin Havalimanı'nda tören eşliğinde Çinli yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilerleyen saatlerde çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile eşi tarafından zirve katılımcıları onuruna verilecek olan akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş oturumunun ise yarın zirvenin ikinci gününde yer alması öngörülüyor.

Xİ JİNPİNG'İN ŞEREF KONUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gittiği Tianjin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılacak.

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik ediyor.