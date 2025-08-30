Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri"ne katıldı. Konser öncesi konuşma yapan Erdoğan "30 Ağustos Zaferi'yle ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur." dedi.

Erdoğan ayrıca "İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar çalışacağız." ana hedeflerini açıkladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ağustos ayı şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir. Kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz. Yurt içinde ve dışında düzenlediğimiz etkinliklerle şehit ve gazilerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmak için azami gayret sarf ediyoruz. İnancından, mezhebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZ KÜLLERİNDEN DOĞMUŞTUR"

30 Ağustos Zaferi'yle ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz, bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İnşallah ebediyen de devam edecektir. Gayemiz ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü bir Türkiye emanet etmektir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar çalışacağız.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükranla ve rahmetle anıyorum. İstiklal ve istikbalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi yad ediyorum."