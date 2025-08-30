Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yeni müjdeler yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

İşgal orduları tek tek bozguna uğratıldı. Emperyalistler bu topraklardan ebediyen kazındı.

30 Ağustos'ta milletimiz, zillete asla rıza göstermeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır.

1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. 30 Ağustos’ta millerimizin zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. İşgal orduları tek tek bozguna uğratıldı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ MESAJI

9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Ordumuz dimdik ayakta durduğunu herkese ispat etti.

Türkiye üzerinde sinsi hesaplar yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyordu. Kesilenin sakalımız olduğunu gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besledikleri yılanların kafasını kopardık.

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.



