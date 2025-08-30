Menü Kapat
29°
Yaşam
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Sürücülere tarih verildi! TEM Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Kocaeli TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu Kirazlıyalı mevkiinde istinat duvarı güçlendirme çalışmaları yapılacak. 1 Eylül’den itibaren başlayacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılacak.

Sürücülere tarih verildi! TEM Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Valiliği, 1. Bölge Müdürlüğü'nün Kirazlıyalı mevkiinde yapacağı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, O-4/12 kesimi (Doğu Hereke Kavşağı-Körfez Kavşağı arası) Km:5+270 - 5+820 ile 100-07 kontrol kesim numaralı Devlet yolu Km:32+910 - 33+460 arasında bulunan istinat duvarında güçlendirme çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

Sürücülere tarih verildi! TEM Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

1 EYLÜL PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Çalışmalara 1 Eylül Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, 100-07 kontrol kesim Devlet Yolu üzerinde (Km:32+910 - 33+460 Kirazlıyalı mevkii) İstanbul yönü kuzey taşıma yolunda sağ şeridin trafiğe kapatılacağı aktarıldı. Söz konusu çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüleceği ifade edildi.

Sürücülere tarih verildi! TEM Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Açıklamada ayrıca sınav günleri, bayram günleri gibi özel günler dikkate alınarak düzenlemelerinin buna göre yapılacağı kaydedildi. Çalışmalar süresince gerekli tüm emniyet önlemlerinin alınacağı, onaylı trafik projelerine göre trafik işaretlemelerinin yapılacağı vurgulandı.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini hatırlattı.

