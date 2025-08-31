Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de: Gözler Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e geldi. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısının yapılacağı zirve için Erdoğan'a çok sayıda isim eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de: Gözler Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında
Cumhurbaşkanı , Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere 'in Tiencin şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de: Gözler Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı 'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar çalışacağız
