 Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ankara-Kahire ticaret hattında yeni sayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Mısır İş Forumu'nda iki ülkenin bölgesel sorumluluklarına dikkat çekerek, "Gazze'nin yeniden imarında Mısır'la birlikte çalışmak istiyoruz" mesajını verdi. Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini yineleyen Erdoğan, Mısır'daki Türk yatırımlarının 4 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ankara-Kahire ticaret hattında yeni sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde düzenlenen, Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Mısır'ın halen Türk yatırımlarının en çok yöneldiği ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ankara-Kahire ticaret hattında yeni sayfa

TÜRKİYE'NİN MISIR'DAKİ YATIRIMLARI 4 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Türkiye'nin 4 milyar dolara yaklaşan Mısır'daki yatırımlarının bugün 100 bin Mısırlının istihdamına destek sağladığını görmekten memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, firmaların tekstil, kimya, cam, hijyen, imalat sanayi, turizm başta olmak üzere pek çok sektörde başarılı çalışmalarıyla öne çıktığına dikkati çekti.

Erdoğan, Türk şirketlerinin bulundukları sektörlerde yüksek ihracat kapasitesine sahip öncü firmalar konumunda yer aldığını, müteahhitlerin ise Mısır'da bugüne kadar 1 milyar doları aşan 27 projeyi üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 vizyonu kapsamında kurulması planlanan 14 yeni akıllı şehrin inşasında firmaların pay almalarını temenni ettiklerini söyledi.

Bu noktada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türk müteşebbislere atfettiği değeri bildiğini ve takdirle karşıladığını dile getiren Erdoğan, Sisi'ye Türk iş dünyasına güvendiği ve Türk firmalarını desteklediği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ankara-Kahire ticaret hattında yeni sayfa

"GAZZE'NİN YENİDEN İMARINDA DA MISIR'LA BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Türkiye ve Mısır'ın, iki kardeş ülke olmanın yanı sıra bölgesinde sınırlarının ötesinde sorumluluklara sahip iki güçlü devlet olduğunun altını çizen Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye hedef saldırıları boyunca Mısır, devleti ve halkıyla ciddi sınamalardan başarıyla geçmiştir. Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının sergilediği işbirliğini her zaman şükranla yad ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki hassasiyetinin yakın şahidiyim. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır'la birlikte çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün sahip olduğu teknoloji ve standartların Mısır'ın insan gücü ve tecrübesiyle birleştiğinde Afrika ve Asya'da büyük ölçekte projelerin üstesinden gelebileceğine gönülden inandığını dile getirdi.

Gelecek süreçte enerji, madencilik ve ham madde alanlarında daha yapacak çok işlerinin olduğunu ifade eden Erdoğan, ilk seferini 2012'de yapan Ro-Ro gemilerinin her iki tarafın müşterek menfaatine olacak şekilde yeniden başlatılmasını önemli bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ankara-Kahire ticaret hattında yeni sayfa

"15 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİNE GİDEN YOLDA HER TÜRLÜ ÖNERİYE AÇIĞIZ"

Erdoğan, havalimanı inşa ve işletmesinden evvelce var olan işbirliğini gelecek dönemde de devam ettirebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hastaneleri, şahsımın hayalini kurduğu ve hayata geçirdiği vizyon projelerinden biridir. Şimdiye kadar toplam 39 bin 217 yatak kapasitesine sahip 27 şehir hastanemizi hizmete açtık. Devasa bir sağlık külliyesi olan bu eserlerimiz kendi alanında bir markaya dönüştü. Türk sağlık sisteminin sembollerinden biri haline geldi. Yap, işlet, devret modeliyle inşa edilen şehir hastanelerimiz özellikle bu kapsamda tecrübe paylaşımına başlandığını memnuniyetle öğrendim.

Süveyş Kanalı dolayısıyla dünya deniz taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Mısır'la gemi inşası alanında da beraber çalışabiliriz. Biz, 'kazan kazan' temelinde buna her zaman hazırız. Gördüğünüz üzere iki ülke arasında gerçekten muazzam işbirliği imkanları mevcut. Bu imkanları değerlendirecek olan bizim de desteklerimizle sizlersiniz. Siz çalıştığınız, siz ürettiğiniz, siz istihdam sağladığınız müddetçe biz de sizin önünüzü açmaya devam edeceğiz. 15 milyar dolar ticaret hedefine giden yolda her türlü öneriye açığız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da kuvvetlenmesi için gösterilen gayret ve çalışmalar için herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 gün sonra vasıl olunacak Ramazan-ı Şerif'i tebrik etti, ramazanın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ankara-Kahire ticaret hattında yeni sayfa
