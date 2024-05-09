Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon için tarih verdi! 

09 May 2024 23:39 - Güncelleme : 09 May 2024 23:40

Enflasyon raporu öncesi dolar kuru için meraklı bekleyiş! Euro ve sterlin fiyatları düşüşte, dolar direniyor

Enflasyon raporu öncesi dolar kuru için meraklı bekleyiş! Euro ve sterlin fiyatları düşüşte, dolar direniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Gücü Ödül' törenine mesaj göndererek kazandı.

Erdoğan, mesajında "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" dedi.

Hayat pahalılığına değinen Cumhurbaşkanı, "Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz" diye mesaj verdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

MÜSİAD tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında "Üretimin Gücü Ödülü"ne Yıldız Holding layık görülürken, ödülü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker aldı. Ülker'e ödülünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı verdi.

"Akademinin Gücü Ödülü"nü Prof. Dr. Burcu Özsoy'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Asmalı takdim etti. Ödülün ardından değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi' Türk gençlerinin, Türk çocuklarının hayallerini ufkun ötesine taşımaya, Burcu Özsoy gibi kutuplara, Alper Gezeravcı gibi uzaya yükseltmeye devam edecek." diye konuştu.