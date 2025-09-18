Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyaretinde bulunan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan ve sekiz yıllık görev süresi tamamlanan Ali Erbaş’ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.