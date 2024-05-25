Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

25 May 2024 19:47 - Güncelleme : 25 May 2024 19:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

"İLİŞKİLERİMİZ GELİŞEREK DEVAM ETMELİ"

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal’de mart ayında gerçekleşen seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall’ın 25 Mayıs Afrika Günü’nü de tebrik etti.