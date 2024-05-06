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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas başkanı ile görüştü! İsrail'e baskı çağrısı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
06 May 2024 21:28 - Güncelleme : 06 May 2024 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas başkanı ile görüştü! İsrail&#039;e baskı çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirerek tüm ülkelere İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail'in Refah'a saldırı hazırlığı sonrası Hamas'tan ateşkes açıklaması geldi. Hamas, ateşkesi kabul ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas başkanı ile görüştü! İsrail'e baskı çağrısı - 1. Resim                        

Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. 

Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.

Kaynak: tgrthaber.com
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