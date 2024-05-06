Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas başkanı ile görüştü! İsrail'e baskı çağrısı

06 May 2024 21:28 - Güncelleme : 06 May 2024 21:30

BM'den İsrail'e Refah çağrısı: Daha fazla sivilin ölmesi ile sonuçlanır

BM'den İsrail'e Refah çağrısı: Daha fazla sivilin ölmesi ile sonuçlanır

İsrail'in Refah'a saldırı hazırlığı sonrası Hamas'tan ateşkes açıklaması geldi. Hamas, ateşkesi kabul ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.

Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık.

Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.