Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Estonya Cumhurbaşkanından 'savunma' vurgusu

27 Haziran 2024 17:37 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Estonya Cumhurbaşkanı Karis için Beştepe'de resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Estonya Cumhurbaşkanı ile açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"İkili ilişkileri geliştirme yönünde ortak irademizi teyit ettik.

"AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Sayın Cumhurbaşkanı ile güncel ve bölgesel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artacağını düşünüyorum.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Görüşmemizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'daki yıkımın bir an önce son bulması, taraflar arasındaki nihai çözüm ancak diplomasi ile olabilir.

Gazze'de yaşanan vahşet de gündemimizdeydi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit ediyor. Bu barbarlığın sorumluları hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için acil ateşkes ve insani ihtiyaçların ulaştırılması önemlidir. Uluslararası toplumun artık bu konuda ağırlığını ortaya koyması lazım."

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