Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney arasında kritik temas: Ankara'dan üç önemli davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Savunma sanayiinden enerjiye kadar geniş bir iş birliği yelpazesinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Kanada Başbakanı’nı NATO Ankara Zirvesi ve COP31 için Türkiye’ye davet etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfedildiğini, enerji, savunma sanayi ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

ANKARA'DAN ÜÇ ÖNEMLİ DAVET

Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerin örtüştüğünü belirten Erdoğan, Başbakan Carney'i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi'ne davet etti.

, ayrıca, 2026 sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i ülkede ağırlamayı istediğini kaydetti.

