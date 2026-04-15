Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney arasında kritik temas: Ankara'dan üç önemli davet

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney arasında kritik temas: Ankara'dan üç önemli davet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, enerji, savunma sanayi ve hava ulaştırması alanlarında işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirtti. Erdoğan, Başbakan Carney'i NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi'ne davet etti. Ayrıca, 2026 sona ermeden Carney'i resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de ağırlamak istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfedildiğini, enerji, savunma sanayi ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

ANKARA'DAN ÜÇ ÖNEMLİ DAVET

Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerin örtüştüğünü belirten Erdoğan, Başbakan Carney'i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, 2026 sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i ülkede ağırlamayı istediğini kaydetti.