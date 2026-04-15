Şanlıurfa Siverek'te 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı okul saldırısının üzerinden 1 gün geçtikten sonra bu kez Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı gündemi derinden sarstı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama: Tüm boyutlarıyla aydınlatılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için rahmet diledi ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıdan etkilenen vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıda hayatını kaybeden evlatlar ve bir eğitimci için rahmet dilendi, ailelere sabır ve eğitim camiasına başsağlığı temennisinde bulunuldu. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için Cumhuriyet savcıları, mülkiye ve maarif müfettişlerince soruşturma başlatıldı. Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanları Kahramanmaraş'a intikal etti. Saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması gerektiği vurgulandı. Toplumun tüm kesimlerinden ve özellikle basın mensuplarından gerekli özenin gösterilmesi istendi. Vatandaşlardan yalan ve yanlış haberlere itibar etmemeleri, kamu kurumlarının açıklamalarını dikkate almaları ricasında bulunuldu.

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na 8. sınıf öğrencisi İ.A.M tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olayda saldırgan da canına kıydı.

"ACININ SİYASETİ OLMAZ" UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul katliamıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Erdoğan, açıklamasında başsağlığı mesajına yer verirken olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Erdoğan ayrıca "Böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz." ifadeleriyle uyarıda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasında şu cümleler yer aldı:

"Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik.

Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

"TÜM BOYUTLARIYLA MUTLAKA AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAK"

Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.

Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.

SALDIRININ SİYASİ POLEMİKLERE VE REYTİNG KAYGISINA MALZEME YAPILMAMASI VİCDANİ VE AHLAKİ BİR GÖREV

Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.

Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.

Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum.

Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."