Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

17 May 2024 14:36 - Güncelleme : 17 May 2024 14:40

Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti... Bayraktar'dan teslimat pozu: Avrupa ülkesinde SİHA sevinci

Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti... Bayraktar'dan teslimat pozu: Avrupa ülkesinde SİHA sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kazakistan’daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tokayev’in doğum gününü de tebrik etti.