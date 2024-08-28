Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kritik temaslar
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 16:23 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:31
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan daha sonra da Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşirken Erdoğan'ın resmi dijital medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake görüşen Erdoğan daha sonrasında Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: tgrthaber.com