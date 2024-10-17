Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver’i kabul etti
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver’i kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kabulde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver’i kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.
BARZANİ İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulünde, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı