Cumhurbaşkanı Erdoğan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i aradı: Grup toplantımıza 100 bayanla bembeyaz geliyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü.

Kıyafeti dolayısıyla İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın hakaretine uğrayan Güneş ile Erdoğan'ın görüşmesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından duyurdu.

"GRUP TOPLANTIMIZA 100 BAYANLA GELİYORSUN"

Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

"TÜRKİYE'MİZİN SIRTI YERE GELMEZ"

Faruk Acar da paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.