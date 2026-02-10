Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i aradı: Grup toplantımıza 100 bayanla bembeyaz geliyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıyafetinden ötürü İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın hakaretine maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda konuştu. Güneş'i AK Parti Grup Toplantısı'na davet eden Erdoğan "100 bayan arkadaşınla bembeyaz geliyorsun" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 01:03
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 01:08

, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü.

Kıyafeti dolayısıyla İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın hakaretine uğrayan Güneş ile Erdoğan'ın görüşmesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i aradı: Grup toplantımıza 100 bayanla bembeyaz geliyorsun

"GRUP TOPLANTIMIZA 100 BAYANLA GELİYORSUN"

Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i aradı: Grup toplantımıza 100 bayanla bembeyaz geliyorsun

"TÜRKİYE'MİZİN SIRTI YERE GELMEZ"

Faruk Acar da paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik paylaşımda yeni gelişme! Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Tunç'tan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşımlara tepki
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#İnkılap Meydanı
#Zeynep Güneş
#Myk Toplantısı
#Siyasi Hakaret
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.