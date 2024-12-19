Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti! Ana gündeminde Gazze ve Suriye var

19 Aralık 2024 09:29 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak için Mısır'a doğru hareket etti. Erdoğan'ın ana gündeminde Gazze ve Suriye'de son yaşanan gelişmeler olacak.

Türkiye'nin diplomatik zaferlerini AFP sıraladı! Övgü dolu analiz: Erdoğan en büyük kazanan ve kıskanılacak pozisyonda

Türkiye'nin diplomatik zaferlerini AFP sıraladı! Övgü dolu analiz: Erdoğan en büyük kazanan ve kıskanılacak pozisyonda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ve Filistin ile Lübnan'daki gelişmelere yönelik Özel Oturum'a katılmak üzere Mısır​'a gitti. Erdoğan’a Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

EKONOMİDEN BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELERE...

Diplomasi trafiğine Mısır’ın başkenti Kahire’de devam edecek olan Erdoğan​, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak. Kahire’de gerçekleştirilecek zirvede de ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Erdoğan'ın görüşmelerde Suriye’de yaşanan gelişmelere de ayrı bir parantez açması bekleniyor. Bölgenin terörden arındırılması, İsrail’in olası işgallerine karşı korunması ve yeni rejimin kurulmasına dönük çalışmalar değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

D-8 Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meselelere de mercek tutulacak. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak.