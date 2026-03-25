Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. yıl dönümü nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

"SARSILMAZ İRADESİ, TAVİZSİZ DURUŞU..."

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına, milletine olan derin bağlılığı ve gönüllere hitap eden üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 17’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin"

